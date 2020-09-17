Экс-чемпион Bellator Чендлер перешёл в UFC, он может заменить Нурмагомедова или Гэтжи

Бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер подписал контракт с UFC. О подписании контракта сообщил президент UFC Дана Уайт.

Чендлер выступит в качестве резервиста, он сможет заменить в случае необходимости чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова или американца Джастина Гэтжи.

Встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Гэтжи является временным чемпионом UFC. Этот титул он получил после победы над Тони Фергюсоном.

Ранее Чендлер заявил, что считает величайшим бойцом в истории в лёгком весе именно Нурмагомедова. Американский боец сказал также, что бой с российским чемпионом является для него мечтой.