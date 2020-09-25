Деревянченко и Чарло прошли взвешивание перед поединком за пояс чемпиона мира
В ночь с 26 на 27 сентября мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится большой турнир профессионального бокса. В его главном событии встретятся чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло и бывший двукратный претендент на титул Сергей Деревянченко.
В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам американец оказался немного тяжелее соперника. Джермалл показал вес 72,5 кг, в то время как вес Деревянченко составил 72,3 кг.
В соглавном событии вечера состоится объединительный поединок в первом среднем весе между Джермеллом Чарло и Джейсоном Росарио, на кону которого будут пояса по версиям WBC, WBA Super и IBF. Чарло перед боем показал на весах 69,7 кг, Росарио — 69,6 кг.
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