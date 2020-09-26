Промоутер Пакьяо: Макгрегор выпил виски раньше обычного, выдаёт желаемое за действительное

Шон Гиббонс, промоутер чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, прокомментировал заявление Конора Макгрегора, который сказал, что проведёт бой с филиппинцем.
«Конор выпил виски раньше обычного. Но Конор остаётся Конором. Однажды бой с Пакьяо может произойти. Мэнни планирует драться в следующем году. Конор есть в списке тех, с кем Пакьяо собирается подраться. Это было бы мировое событие — бой между двумя суперзвёздами. Но пока Макгрегор выдаёт желаемое за действительное», — приводит слова Гиббонса BoxingScene.
Ранее Макгрегор заявил, что проведёт следующий поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в восьми весовых категориях, обладателем пояса по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
Напомним, Макгрегор уже провёл один поединок в профессиональном боксе. В 2017 году он встретился с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и проиграл ему техническим нокаутом.
Напомним, в мае ирландец объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
- 26 сентября 2020
-
14:44
-
14:00
-
12:40
-
11:02
-
09:57
-
09:50
-
07:43
-
01:36
-
00:59
-
00:53
- 25 сентября 2020
-
23:24
-
22:28
-
22:20
-
21:14
-
20:15
-
19:22
-
18:52
-
18:19
-
17:19
-
17:13
-
16:55
-
16:45
-
16:25
-
16:20
-
16:13
-
16:03
-
15:46
-
15:02
-
14:01
-
13:00
-
12:03
-
11:01
-
10:00
-
09:00
-
03:03