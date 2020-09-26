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Промоутер Пакьяо: Макгрегор выпил виски раньше обычного, выдаёт желаемое за действительное

Промоутер Пакьяо: Макгрегор выпил виски раньше обычного, выдаёт желаемое за действительное
Бокс/ММА / UFC 0

Шон Гиббонс, промоутер чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, прокомментировал заявление Конора Макгрегора, который сказал, что проведёт бой с филиппинцем.

«Конор выпил виски раньше обычного. Но Конор остаётся Конором. Однажды бой с Пакьяо может произойти. Мэнни планирует драться в следующем году. Конор есть в списке тех, с кем Пакьяо собирается подраться. Это было бы мировое событие — бой между двумя суперзвёздами. Но пока Макгрегор выдаёт желаемое за действительное», — приводит слова Гиббонса BoxingScene.

Ранее Макгрегор заявил, что проведёт следующий поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в восьми весовых категориях, обладателем пояса по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

Напомним, Макгрегор уже провёл один поединок в профессиональном боксе. В 2017 году он встретился с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и проиграл ему техническим нокаутом.

Напомним, в мае ирландец объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

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