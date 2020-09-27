Блахович — чемпион UFC в полутяжёлом весе

В Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Флэш Форум» состоялся соглавный турнира UFC 253 на «Бойцовском острове» в полутяжёлом весе между американцем Домиником Рейесом и представителем Польши Яном Блаховичем. Бойцы сражались за вакантный чемпионский титул в своей весовой категории. Он освободился после того, как доминирующий чемпион Джон Джонс добровольно снял с себя полномочия.

Поляк одержал победу нокаутом во втором раунде и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

Главным событием шоу на «Бойцовском острове» станет титульная встреча в среднем весе. Чемпион лиги Исраэль Адесанья будет защищать пояс от посягательств Пауло Косты.