Блахович — чемпион UFC в полутяжёлом весе
В Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Флэш Форум» состоялся соглавный турнира UFC 253 на «Бойцовском острове» в полутяжёлом весе между американцем Домиником Рейесом и представителем Польши Яном Блаховичем. Бойцы сражались за вакантный чемпионский титул в своей весовой категории. Он освободился после того, как доминирующий чемпион Джон Джонс добровольно снял с себя полномочия.
Поляк одержал победу нокаутом во втором раунде и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе.
Главным событием шоу на «Бойцовском острове» станет титульная встреча в среднем весе. Чемпион лиги Исраэль Адесанья будет защищать пояс от посягательств Пауло Косты.
- 27 сентября 2020
-
07:17
-
05:53
-
03:31
-
02:35
-
01:54
-
01:15
-
00:50
- 26 сентября 2020
-
23:23
-
22:14
-
21:30
-
20:16
-
19:41
-
19:26
-
18:28
-
17:55
-
16:01
-
14:44
-
14:00
-
12:40
-
11:02
-
09:57
-
09:50
-
07:43
-
01:36
-
00:59
-
00:53
- 25 сентября 2020
-
23:24
-
22:28
-
22:20
-
21:14
-
20:15
-
19:22
-
18:52
-
18:19
-
17:19
Партнерский контент