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Блахович — чемпион UFC в полутяжёлом весе

Блахович — чемпион UFC в полутяжёлом весе
Бокс/ММА / UFC 0

В Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Флэш Форум» состоялся соглавный турнира UFC 253 на «Бойцовском острове» в полутяжёлом весе между американцем Домиником Рейесом и представителем Польши Яном Блаховичем. Бойцы сражались за вакантный чемпионский титул в своей весовой категории. Он освободился после того, как доминирующий чемпион Джон Джонс добровольно снял с себя полномочия.

Поляк одержал победу нокаутом во втором раунде и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

Главным событием шоу на «Бойцовском острове» станет титульная встреча в среднем весе. Чемпион лиги Исраэль Адесанья будет защищать пояс от посягательств Пауло Косты.

UFC 2020. UFC 253, Абу-Даби, ОАЭ
Доминик Рейес - Ян Блахович (W)
27 сентября 2020, воскресенье. 06:55 МСК
Ян Блахович
Окончено
TKO
Доминик Рейес
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