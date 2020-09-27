Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Вартанян объяснил, почему Тухугов убегал от Даводу в последнем раунде

Вартанян объяснил, почему Тухугов убегал от Даводу в последнем раунде
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян поделился мыслями о поединке Зубайры Тухугова и Хакима Даводу на турнире UFC 253, в котором россиянин уступил представителю Канады раздельным решением судей. По словам Вартаняна, Тухугова подвели физические кондиции.

«Похоже, у Тухугова проблемы с тренировочным процессом. Его всегда подводит дистанция. Первый раунд начал бодро, в хорошем темпе. Нужно было его поддерживать. Дело даже не в плане, а в кондициях. Именно из-за них он так провёл последние минуты, когда убегал от соперника», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Поражение от Даводу стало для Тухугова вторым в UFC. В главном событии шоу Исраэль Адесанья одержал досрочную победу над Пауло Костой.

«Тухугов бегал и не хотел драться». Зубайра проиграл, не помогла даже помощь Хабиба
Хаким Даводу в третьем раунде негодовал и даже опускал руки, безуспешно призывая россиянина драться.
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020