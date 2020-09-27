Вартанян объяснил, почему Тухугов убегал от Даводу в последнем раунде
Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян поделился мыслями о поединке Зубайры Тухугова и Хакима Даводу на турнире UFC 253, в котором россиянин уступил представителю Канады раздельным решением судей. По словам Вартаняна, Тухугова подвели физические кондиции.
«Похоже, у Тухугова проблемы с тренировочным процессом. Его всегда подводит дистанция. Первый раунд начал бодро, в хорошем темпе. Нужно было его поддерживать. Дело даже не в плане, а в кондициях. Именно из-за них он так провёл последние минуты, когда убегал от соперника», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Поражение от Даводу стало для Тухугова вторым в UFC. В главном событии шоу Исраэль Адесанья одержал досрочную победу над Пауло Костой.
«Тухугов бегал и не хотел драться». Зубайра проиграл, не помогла даже помощь Хабиба
Хаким Даводу в третьем раунде негодовал и даже опускал руки, безуспешно призывая россиянина драться.
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