«Тухугов бегал и не хотел драться». Зубайра проиграл, не помогла даже помощь Хабиба

Российский боец Зубайра Тухугов открывал основной кард UFC 253 поединком с канадцем Хакимом Даводу. Уроженец Грозного в феврале одержал свою первую победу за несколько лет и хотел сегодня начать новый взлёт в рейтингах. Соперник Тухугову достался опасный: Даводу – отличный нокаутёр с нигерийскими корнями и богатым ассортиментом навыков.

Для россиянина по прозвищу Воин всё пошло неудачно ещё на взвешивании, где его перевес составил почти два с половиной килограмма. Зато в углу Тухугова во время поединка находился сам Хабиб Нурмагомедов, чей опыт должен был помочь Зубайре.

Соперник Зубайры пошёл в спорт, чтобы подавлять гнев. Теперь Хаким свирепствует в UFC Знакомьтесь, Хаким Даводу, с ним будет драться Тухугов на UFC 253.

Поединок начался в очень осторожном стиле. Даводу проводил аккуратные одиночные удары, Тухугов на протяжении первых полутора минут не атаковал вовсе. Постепенно бойцы раскачались: канадец активно работал лоу-киками, в ответ Зубайра пробил пару неплохих джебов. Вторая пятиминутка получилась куда более живой, соперники охотно шли в размены, где успешнее был Даводу. Канадец почти всегда оказывался на секунду быстрее, опередив россиянина почти в два раза по количеству значимых ударов. Зато Тухугову удался отличный тейкдаун, после которого он удерживал Хакима на канвасе до перерыва.

Оба раунда были очень близкими с точки зрения очков, решающими должны были стать заключительные пять минут. Однако третья пятиминутка началась с крайне пассивной работы в стойке, судье пришлось даже подгонять бойцов. Особенно нерешителен был Тухугов, чьи физические кондиции значительно просели. После пары пропущенных джебов Зубайра безуспешно пытался перевести Даводу в партер.

Зубайра провалил взвешивание. UFC заберёт у Тухугова 30 процентов гонорара Задиристые Адесанья и Коста дадут яркое представление, Ибрагимов будет биться за место под солнцем, а ещё лига получит нового чемпиона.

Позже Тухугов начал открыто отступать от прессингующего канадца, несмотря на крики Хабиба «надо бить!». В концовке раздражённый Даводу откровенно призывал Зубайру начать драться, осыпая оскорблениями. Россиянин же предпочёл «добегать» до окончания боя, надеясь на решение судей.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно в «инстаграме» UFC.

Оглашение судейского решения было интригующим: первые два раунда можно было отдать как Тухугову, так и его оппоненту. По статистике ударов Даводу заметно превзошёл россиянина и в итоге всё-таки одержал победу раздельным решением судей — 28-29, 30-27, 29-28. Хаким в интервью был заметно раздражён: «Я думал, это будет интересный бой, но Тухугов просто бегал от меня. Все видели, что он бегал. Я опускал руки и предлагал ему драться, но он не захотел. Сегодня я бился не только за себя, но и за всю свою расу».