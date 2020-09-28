Адесанья потроллил Пауло Косту

Чемпион UFC Исраэль Адесанья жёстко прошёлся по своему бывшему сопернику, Пауло Косте.

«Сделано белым поясом», — подписал фотографию Исраэль Адесанья.



Бразилец появился на церемонии с чёрным поясом джиу-джитсу, затем он достал белый пояс и попытался швырнуть им в Адесанью, намекнув на плохое джиу-джитсу в исполнении Исраэля. Исраэль показал реакцию и поймал пояс, попытавшись им ударить Пауло. Бойцов успели разнять и предотвратить серьёзную драку.



Поединок завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил свой титул уже второй раз: в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро. Теперь на его счету 20 побед в 20 поединках. Коста же потерпел первое поражение в карьере, на его счету 13 побед.