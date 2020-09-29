Дудаев и Алмейда оспорят титул на турнире ACA 112
4 октября в Грозном пройдёт турнир ACA 112. Главным событием станет чемпионский бой в легчайшем весе. Бразилец Дэниель Де Альмейда будет защищать титул в поединке с экс-чемпионом WFCA, россиянином Абдул-Рахманом Дудаевым (24-5).
Дэниель Де Альмейда «Жубилео» завоевал пояс в марте 2020 года, одержав победу решением судей над россиянином Шамилем Шахбулатовым на ACA 105. В своём активе имеет 33 поединка, в 27 одержал победы. В настоящее время серия Алмейды составляет девять побед подряд.
Претендент на титул Дудаев в 29 поединках одержал 24 победы.
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