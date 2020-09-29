Тухугов: был уверен, что выиграл первые два раунда с Даводу, решил не рисковать в третьем

Российский боец ММА Зубайра Тухугов прокомментировал неудачное выступление на турнире UFC 253 в Абу-Даби. Россиянин решением судей уступил канадцу Хакиму Даводу. Тухугов потерпел пятое поражение в карьере.

«Салам алейкум, всех приветствую. К сожалению, я подрался слабо как никогда. С такой командой не должен был проигрывать, и я знаю, что сегодня очень сильно расстроил всех своих болельщиков, родных и близких.

Был уверен, что выиграл первые два раунда, и решил не рисковать в третьем раунде, и это было моей главной ошибкой.

Вроде особо не устал в бою. Дальше надо обследоваться, залечить небольшие травмы и, инша Аллах, вернуться как можно скорее и порадовать всех, кто болеет, переживает за меня», — написал Тухугов в своём «инстаграме».