Чимаев: думаю, Хабиб заберёт бой с Гэтжи
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился прогнозом на поединок российского чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации Джастина Гэтжи.
«Предстоит жесткий поединок. Я думаю, Хабиб заберет этот бой. Он более выносливый, а Гэтжи не использует борьбу. Гэтжи еще не встречался с борцами уровня Хабиба.
Хабиб у меня фаворит, где-то 70 на 30», — приводит слова Чимаева ТАСС.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
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