Холм: цель — получить титул чемпионки UFC

Боец UFC Холли Холм в преддверии поединка с Ирен Алданой заявила, что хочет побороться за чемпионский пояс.
«Цель — получить титул чемпионки UFC. Хочу завершить карьеру с титулом. Верю, если не пытаетесь бороться за титул, зачем вообще выступать? Если не хотите быть номером один, зачем всё это нужно? Вот в чём разница между тем, кто просто участвует в боях, и тем, кто хочет получить золотую медаль. Всегда стремлюсь к золоту», — приводит слова Холли Холм BJPenn.
Последний бой Холм провела в январе 2020 года. На турнире UFC 246 она одержала победу над Ракель Пеннингтон единогласным решением — 29:28, 30:27, 30:27.
На счету Холм 13 побед и 5 поражений.
Алдана выиграла пять последних поединков из шести. В последнем поединке Алдана в первом раунде победила Кетлин Виейру, нанеся сопернице первое поражение в карьере.
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