Холм: цель — получить титул чемпионки UFC

Боец UFC Холли Холм в преддверии поединка с Ирен Алданой заявила, что хочет побороться за чемпионский пояс.



«Цель — получить титул чемпионки UFC. Хочу завершить карьеру с титулом. Верю, если не пытаетесь бороться за титул, зачем вообще выступать? Если не хотите быть номером один, зачем всё это нужно? Вот в чём разница между тем, кто просто участвует в боях, и тем, кто хочет получить золотую медаль. Всегда стремлюсь к золоту», — приводит слова Холли Холм BJPenn.



Последний бой Холм провела в январе 2020 года. На турнире UFC 246 она одержала победу над Ракель Пеннингтон единогласным решением — 29:28, 30:27, 30:27.



На счету Холм 13 побед и 5 поражений.



Алдана выиграла пять последних поединков из шести. В последнем поединке Алдана в первом раунде победила Кетлин Виейру, нанеся сопернице первое поражение в карьере.