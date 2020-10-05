Умар Кремлёв сдал положительный тест на коронавирус

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заболел коронавирусом. Об этом сообщил функционер в своих социальных сетях.



«Дорогие друзья, хочу сообщить, что мой тест на COVID — 19 дал положительный результат! Сейчас прохожу курс лечения, состояние стабильное. Скоро вернусь к работе с новыми силами! Призываю всех заботиться о здоровье и следовать всем предписаниям и рекомендациям врачей! Будьте здоровы», — написал Умар Кремлёв в своём «инстаграме».



Состояние функционера оценивается как стабильное. В соответствии со всеми предписаниями Кремлёву предстоит лечение под наблюдением врачей, информирует пресс-служба Федерации бокса России.



«Коллектив Федерации бокса России желает Умару Назаровичу скорейшего выздоровления», — пожелала организация своему генеральному секретарю.