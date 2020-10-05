Умар Кремлёв сдал положительный тест на коронавирус

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заболел коронавирусом. Об этом сообщил функционер в своих социальных сетях.
«Дорогие друзья, хочу сообщить, что мой тест на COVID — 19 дал положительный результат! Сейчас прохожу курс лечения, состояние стабильное. Скоро вернусь к работе с новыми силами! Призываю всех заботиться о здоровье и следовать всем предписаниям и рекомендациям врачей! Будьте здоровы», — написал Умар Кремлёв в своём «инстаграме».
Состояние функционера оценивается как стабильное. В соответствии со всеми предписаниями Кремлёву предстоит лечение под наблюдением врачей, информирует пресс-служба Федерации бокса России.
«Коллектив Федерации бокса России желает Умару Назаровичу скорейшего выздоровления», — пожелала организация своему генеральному секретарю.
- 6 октября 2020
-
00:57
- 5 октября 2020
-
23:56
-
22:38
-
20:48
-
20:07
-
17:56
-
17:30
-
16:29
-
16:00
-
15:03
-
14:00
-
13:30
-
13:01
-
12:42
-
12:20
-
11:42
-
11:02
-
10:21
-
09:42
-
09:00
-
00:47
- 4 октября 2020
-
23:59
-
22:56
-
21:55
-
20:11
-
19:51
-
18:52
-
17:36
-
15:53
-
14:32
-
13:44
-
12:53
-
11:53
-
10:22
-
10:04