Волков рассказал, кто осуждает его татуировку во всю спину

Российский боец MMA Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлом весе, рассказал, кто осуждает его татуировку во всю спину.
«Пришло очень много комментариев касательно моей татуировки на спине. И тут объединились представители разных религиозных конфессий, даже потомки язычников воинов-славян, осуждая не только сам факт татуировки на спине, но и её сюжет.
Я очень удивлён, что в 2020 году, при том количестве информации, которая есть в интернете на эту тему, возникают такие вопросы», — рассказал он в «сториз» своего «инстаграма».
Посмотреть, как выглядит татуировка Волкова, можно в его «инстаграме».
31-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. Первый поединок в UFC российский спортсмен провёл в 2016 году. В последнем бою, состоявшемся в июне 2020 года, он проиграл американцу Кёртису Блейдсу единогласным решением судей. Всего на счету Волкова 39 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 31 победу (в том числе 20 нокаутом) и потерпел восемь поражений.
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