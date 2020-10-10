Пётр Ян рассказал, о чём пообщался с Хабибом
Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, о чём ему удалось поговорить с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым при личной встрече.
«Он поздравил меня с победой и сказал: «Не отдавай пояс». Я же выразил ему слова соболезнования и пожелал удачи в бою», — приводит слова Яна «Спорт-Экспресс».
Напомним, Пётр Ян стал чемпионом лиги в нынешнем году, когда нокаутировал Жозе Альдо. Ожидается, что следующий поединок россиянин проведёт с Альджамейном Стерлингом, но контракт на бой ещё не подписан.
Что касается Нурмагомедова, то он владеет поясом UFC с 2018 года. Следующий поединок Хабиб проведёт 24 октября. Его встреча с временным чемпионом лиги Джастином Гэтжи возглавит кард турнира UFC 254 на «Бойцовском острове».
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