Пётр Ян рассказал, о чём пообщался с Хабибом

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, о чём ему удалось поговорить с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым при личной встрече.

«Он поздравил меня с победой и сказал: «Не отдавай пояс». Я же выразил ему слова соболезнования и пожелал удачи в бою», — приводит слова Яна «Спорт-Экспресс».

Напомним, Пётр Ян стал чемпионом лиги в нынешнем году, когда нокаутировал Жозе Альдо. Ожидается, что следующий поединок россиянин проведёт с Альджамейном Стерлингом, но контракт на бой ещё не подписан.

Что касается Нурмагомедова, то он владеет поясом UFC с 2018 года. Следующий поединок Хабиб проведёт 24 октября. Его встреча с временным чемпионом лиги Джастином Гэтжи возглавит кард турнира UFC 254 на «Бойцовском острове».