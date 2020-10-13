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Порье – о возможном бое с Макгрегором: он хочет подраться со мной перед встречей с Пакьяо

Порье – о возможном бое с Макгрегором: он хочет подраться со мной перед встречей с Пакьяо
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье прокомментировал возможный бой с ирландцем Конором Макгрегором.

«Возможно, он хочет этот бой, потому что собирается сразиться с Мэнни Пакьяо. Об этом говорилось в новостях. Я не знаю, хочет ли UFC, чтобы он дрался ещё раз, прежде, чем они разрешат ему подраться с Пакьяо, или же Конор просто хочет ещё один бой в этом году. Возможно, это его установка. Он хочет подраться с левшой, прежде чем провести бой с другим левшой. Я не знаю, что происходит, но думаю в этом его план», — приводит слова Порье MMAjunkie.

Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.
Первый поединок Макгрегора и Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.

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