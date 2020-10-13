Исмаилов — Штыркову: попал ты, Ваня

Российский боец MMA Магомед Исмаилов отреагировал на официальное объявление о том, что его следующим соперником станет Иван Штырков.

Поединок Исмаилов — Штырков состоится 12 декабря и пройдёт в полутяжёлой весовой категории. Бой возглавит кард турнира ACA 115. Пока неизвестно, где он пройдёт.

«Попал ты, Ваня», с уважением и грустным выдохом промолвил он», — написал он в своём «инстаграме».

34-летний Исмаилов провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 16 побед и потерпев два поражения, ещё один бой завершился вничью. В последнем поединке, который состоялся 24 июля на номерном турнире ACA в Сочи, россиянин победил соотечественника Александра Емельяненко. Ради этого боя Магомед поднялся в тяжёлый вес. На счету 32-летнего Штыркова 19 поединков в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение, ещё один бой завершился вничью.