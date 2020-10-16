Чимаев: хочу подраться с Майей

Боец UFC Хамзат Чимаев признался, что по-прежнему хочет подраться с ветераном лиги, экс-претендентом на титул Дэмьеном Майей. При этом отметим, ранее сообщалось, что Майя отказался от такого варианта.
«Не знаю, кто будет следующим соперником. Жду кого-нибудь. Посмотрим. Многие про меня говорят, что я не из топ-10, что меня никто не знает. Но обо мне все говорят. Как они могут говорить, что не знают меня. Мне кажется, они напуганы, потому несут такой бред.
Я хочу подраться с Майей. Возможно, задушу его и получу чёрный пояс. Посмотрим. Если он захочет боя со мной, я буду готов. С кем бы из чемпионов мне бы хотелось подраться? Неважно, будет это Усман или Адесанья. Я делаю свою работу в зале и буду готов к любому", — приводит слова Чимаева MMA Fighting.
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