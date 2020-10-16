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Сайборг нокаутировала Бленкоу и защитила титул чемпионки Bellator

Сайборг нокаутировала Бленкоу и защитила титул чемпионки Bellator
Бокс/ММА / Bellator 0

В ночь с 15 на 16 октября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 249. В главном событии вечера сразились бывшая чемпионка UFC, действующая обладательница титула в Bellator Крис Сайборг и Арлин Бленкоу, которые оспорили титул чемпионки в полулёгкой весовой категории.

Бой продлился два раунда. Победу техническим нокаутом одержала Крис Сайборг.

Таким образом, Сайборг удалось защитить титул чемпионки в полулёгкой весовой категории. На счету бразильянки 23 победы в смешанных единоборствах и 2 поражения. Бленкоу в свою очередь потерпела восьмое поражение в MMA при 13 победах.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт утверждал, что Сайборг избегала реванша с Нуньес. В итоге Крис со скандалом покинула лигу и перешла в Bellator.

Bellator 2020. Bellator 249, Анкасвилл, США
Крис Сайборг Жустину (W) - Арлин Бленкоу
16 октября 2020, пятница. 06:30 МСК
Крис Сайборг Жустину
Окончено
TKO
Арлин Бленкоу
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