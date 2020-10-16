Тренер Сен-Пьера оценил вероятность его боя с Нурмагомедовым

Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, оценил шансы на то, что его подопечный выйдет на бой с обладателем пояса в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Напомним, Нурмагомедов следующий поединок проведёт 24 октября, его соперником будет Джастин Гэтжи. Что касается Сен-Пьера, то он официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, но не исключил, что вернётся, если поступит достойное предложение.
«Я бы сказал, что шансы на бой — 50 процентов, если Хабиб подарит блестящий бой с Гэтжи. Это может подтолкнуть Жоржа к возвращению ещё на один бой.
Жорж — Хабиб — это единственный бой, ради которого Жорж мог бы вернуться. Только ради этого. Но если Хабиб проиграет [Гэтжи], Жорж не станет думать о бое с ним», — приводит слова тренера BJPenn.
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