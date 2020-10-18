Тайсон отреагировал на победу Лопеса над Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон оставил короткое сообщение в «Твиттере» после завершения поединка Теофимо Лопеса с Василием Ломаченко.

«Сегодня Бруклин определённо в деле. Лопес победил. Ещё один чемпион из Бруклина», — написал Тайсон.

Напомним, ранним утром мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился большой турнир по боксу, в главном событии которого встретились Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Американец гондурасского происхождения победил единогласным решением и стал самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира. Ломаченко потерпел второе в карьере поражение.

Украинец после завершения встречи заявил, что не согласен с вердиктом судей, но не будет с ним спорить.