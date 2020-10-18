Арум раскритиковал судью, отдавшую победу Лопесу над Ломаченко со счётом 119:109
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум признался, что остался недоволен одной из боковых судей, Джулией Ледерман, которая работала на поединке Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом. Она отдала победу Лопесу со счётом 119:109, фактически посчитав, что украинец выиграл лишь один раунд.
«Насчитал победу Лопеса по раундам 7:5. Хорошо, возможно, кто-то увидел 7:5. Но в этом бою нельзя было ставить 11:1 и утверждать, что следил за происходящим на ринге. Девятый, десятый и одиннадцатый раунды даже не были близкими. Буду советовать каждому своему бойцу, чтобы они просили у комиссии снятия Джулии Ледерман с их поединков», — приводит слов Арума на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер.
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