Нурмагомедов: в бою с Яквинтой у меня было много ошибок

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями об ошибках и недоработках в поединках с Дастином Порье и Элом Яквинтой.



«В первом раунде с Порье, когда повалил и душил его, хотел надавить на челюсть. Если бы правильно скрутил его, то закинул бы руку под шею и сделал бы удушающий.



С Яквинтой у меня было много ошибок. Тогда был такой психологический момент: делал ровно столько, сколько мне хватило бы для победы. До пятого раунда двигался с ним, но в пятом раунде мне сказали повалить его, и я сделал это», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире в «инстаграме» Reebok.



24 октября на турнире UFC 254 Нурмагомедов проведёт поединок с Джастином Гэтжи.



32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.