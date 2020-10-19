Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Нурмагомедов: в бою с Яквинтой у меня было много ошибок

Нурмагомедов: в бою с Яквинтой у меня было много ошибок
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями об ошибках и недоработках в поединках с Дастином Порье и Элом Яквинтой.

«В первом раунде с Порье, когда повалил и душил его, хотел надавить на челюсть. Если бы правильно скрутил его, то закинул бы руку под шею и сделал бы удушающий.

С Яквинтой у меня было много ошибок. Тогда был такой психологический момент: делал ровно столько, сколько мне хватило бы для победы. До пятого раунда двигался с ним, но в пятом раунде мне сказали повалить его, и я сделал это», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире в «инстаграме» Reebok.

24 октября на турнире UFC 254 Нурмагомедов проведёт поединок с Джастином Гэтжи.

32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020