Нурмагомедов — Чендлеру: езжай домой и дерись с другими

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о бывшем чемпионе Bellator Майкле Чендлере, которого назначили резервистом на бой россиянина с американцем Джастином Гэтжи. Напомним, поединок Нурмагомедов — Гэтжи пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

«Думаю, мне против него даже не надо было бы использовать борьбу. Вот что я думаю. Знаю, он тут, в Абу-Даби, но он придёт, сделает вес и отправится домой.

Езжай домой и дерись с другими бойцами. Он не боец уровня чемпиона UFC. Два боя назад он проиграл в другом промоушене. Он должен доказать, что способен претендовать на титул, сразиться с кем-то из топ-5 в UFC, прежде чем можно будет говорить о нём», — приводит слова Хабиба BJPenn.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи.