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Гэтжи прорекламировал презервативы в преддверии боя с Хабибом

Гэтжи прорекламировал презервативы в преддверии боя с Хабибом
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец ММА, временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи принял участие в рекламе презервативов в преддверии поединка с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я защищаю себя в октагоне, а презервативы защищают меня вне его», — написал в «инстаграме» Джастин Гэтжи.

Бой Хабиб — Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

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