Кормье – Хабибу: отец будет гордиться тобой

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал трогательное видео, которое опубликовал Хабиб Нурмагомедов, посвящённое его отцу — Абдулманапу Нурмагомедову. В ролике собрано множество ярких и трогательных моментов, в том числе из детства Хабиба.

«Мой брат, мы все тебя любим! Он будет очень гордиться тобой и тем человеком, которым ты стал», — написал Кормье в комментариях.

Бой Хабиб — Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.