Хабиб: скучаю по тебе, отец

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил на своей странице в «Инстаграме» видео, посвящённое его отцу — Абдулманапу Нурмагомедову. В ролике собрано множество ярких и трогательных моментов, в том числе из детства Хабиба.

«Скучаю по тебе, отец», — написал Хабиб.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети. Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, 24 октября чемпион лиги Хабиб Нурмагомедов возглавит турнир UFC 254. В главном бою вечера он встретится с временным чемпионом UFC Джастином Гэтжи. Это будет третья защита титула для россиянина. В предыдущих двух он досрочно справился с Конором Макгрегором и Дастином Порье.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 254.