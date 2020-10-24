Джоджуа назвала свою соперницу «мини-Тайсоном»

Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в ММА, поделилась мнением о своей сопернице Миранде Маверик. Девушки проведут бой на турнире UFC 245 24 октября.

«Когда мне прислали её профиль на Sherdog и сказали, что я буду с ней драться, я подумала: «Боже мой! Офигеть, она — машина!». Ну, и она реально — машина. Маленькая, коренастая — мини-Тайсон, короче. На самом деле, в моём дивизионе многие девочки выглядят мощно. Я на их фоне не кажусь накаченной, у меня больше прослойка жира и меньше рельеф. Но это не влияет на бои. Все люди разные, на внешность смотреть не стоит», — цитирует Джоджуа Sport24.

В главном поединке вечера встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.