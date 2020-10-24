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Бой Хабиб — Гейджи начался. Где смотреть онлайн-трансляцию

Бой Хабиб — Гейджи начался. Где смотреть онлайн-трансляцию
Бокс/ММА / UFC 0

Сегодня, 24 октября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретятся чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в этой весовой категории Джастин Гейджи. Бой покажет телеканал «Рен-ТВ».

«Чемпионат» запустил онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи.

У Нурмагомедова это будет уже третья защита титула. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье. Что касается Гейджи, то он стал временным чемпионом в мае 2020 года, когда победил Тони Фергюсона.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.

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