Бой Хабиб — Гэтжи на UFC 254, онлайн. Главная битва года для России. LIVE!

Чемпионский бой Орла и четвёрка россиян на последнем в 2020 году турнире «Бойцовский остров». Главные подробности — на «Чемпионате».

24 октября 2020 года на «Бойцовском острове» состоится турнир UFC 254. Главным событием станет поединок между действующим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем пояса временного чемпиона американец Джастин Гэтжи. Мы проведём для вас подробную онлайн-трансляцию турнира, который начнётся в 17:30 по московскому времени. Ещё в 4 из 11 боёв вечера в октагон, установленный во «Флэш Форуме», выйдут российские бойцы.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC Russia.

Откроет турнир Александр Яковлев, следом в клетку войдёт Лиана Джоджуа. Но главный российский десант вступит в бой уже в основном карде, который стартует в 21:00. Сначала Магомед Анкалаев должен будет доказать молдованину Куцелабе, что первый бой выиграл не случайно. Ну а затем уже Александр Волков постарается одержать вторую кряду победу и обозначить свои притязания на претендентский бой.