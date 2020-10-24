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Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи, онлайн-трансляция UFC 254, где смотреть

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи, онлайн UFC
Игорь Брагин
Бой Хабиб — Гэтжи на UFC 254, онлайн. Главная битва года для России. LIVE!
Чемпионский бой Орла и четвёрка россиян на последнем в 2020 году турнире «Бойцовский остров». Главные подробности — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / UFC 0

24 октября 2020 года на «Бойцовском острове» состоится турнир UFC 254. Главным событием станет поединок между действующим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем пояса временного чемпиона американец Джастин Гэтжи. Мы проведём для вас подробную онлайн-трансляцию турнира, который начнётся в 17:30 по московскому времени. Ещё в 4 из 11 боёв вечера в октагон, установленный во «Флэш Форуме», выйдут российские бойцы.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC Russia.

Откроет турнир Александр Яковлев, следом в клетку войдёт Лиана Джоджуа. Но главный российский десант вступит в бой уже в основном карде, который стартует в 21:00. Сначала Магомед Анкалаев должен будет доказать молдованину Куцелабе, что первый бой выиграл не случайно. Ну а затем уже Александр Волков постарается одержать вторую кряду победу и обозначить свои притязания на претендентский бой.

Во сколько начнётся турнир UFC 254, где смотреть Полный кард турнира UFC 254 с боем Хабиб — Гэтжи, результаты взвешивания
Live Игорь Брагин

Во сколько начнётся турнир UFC 254, где смотреть

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть в видеосервисах Wink и More.tv и на телеканале UFC ТВ, который также доступен у оператора Триколор. Трансляция основного карда турнира также будет доступна на телеканале РЕН ТВ.

Ранние прелимы стартуют 24 октября в 17:30 по московскому времени. Понаблюдать за схватками Александра Яковлева и Лианы Джоджуа можно будет в приложении UFC Fight Pass. Прелимы начнутся в 19:00 и будут доступны на телеканале UFC ТВ. За боями основного карда можно будет наблюдать с 21:00 мск.

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14:03 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC 254 с боем Хабиб — Гэтжи, результаты взвешивания

Основной кард

Хабиб Нурмагомедов (155) — Джастин Гейджи(155)
Роберт Уиттакер (186) — Джаред Каннонье (185 )
Александр Волков (265) — Уолт Харрис (254)
Фил Хоус (186) — Якоб Малкоун (186)
Лилия Шакирова (126) — Лорен Мёрфи (126)
Магомед Анкалаев (205,5) — Ион Куцелаба (205,5).

Предварительный кард

Стефан Струве (265) — Тай Туйваса (265)
Алекс Оливейра(173*) — Шавкат Рахмонов (171)
Да Юнь Чжун (206) — Сэм Олви (206)
Кейси Кенни (140) — Натаниэль Вуд (140)
Лиана Джоджуа (126) — Миранда Маверик (126)
Жоэль Альварес (159,5*) — Александр Яковлев (155,5).

* Не уложился в лимит.

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