«Я горд, что Хабиб является моим соотечественником». Минаков – о Нурмагомедове

Российский боец ММА Виталий Минаков выразил мнение о результате поединка главного боя турнира UFC 254, в котором россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Джастином Гейджи и объявил о завершении карьеры.

«Нисколько не сомневался в результате, но в этом поединке не ожидал от Хабиба ничего нового. Был уверен, что бой пройдёт в том ключе, в котором проходили все предыдущие: жёсткий прессинг, постоянное давление, доминирование. Но для меня стало неожиданностью то, каким образом завершился бой. Мне казалось, что Хабиб замучает Гейджи до такой степени, что тот сдастся сам. Хабиб сделал очень грамотную заготовку. Треугольник — не случайность. Было видно, что ещё в первом раунде Хабиб пытался через выход на болевой перейти на заготовку, но не хватило времени. Во втором раунде было заметно, что он её готовит и ждёт, чтобы подловить американца.

Я горд, что Хабиб является моим соотечественником. Он внёс громаднейший вклад не только в историю спорта и ММА, за все эти годы своим результатом и поведением он сказал многое, причём без слов.

Не думаю, что сказанное было на эмоциях. За все эти годы мы должны были понять, что Хабиб не тот человек, который разбрасывается словами, — за это его и стоит уважать», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.