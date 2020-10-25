«Сегодня родился волк». Тактаров поздравил Волкова с победой над Харрисом

Легендарный боец смешанных единоборств чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров поздравил Александра Волкова с победой на турнире UFC 254.

«С днем рождения, Саша! С первым твоим днём рождения. Сегодня родился Волк. Мне нравится смотреть, как ты охотишься. Это твоя добыча. Всегда приятно чуть добавить удачи воспитанному, правильному человеку», — написал Тактаров на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, 24 октября Александр Волков выступил в основном карде турнира UFC 254. Россиянин досрочно победил Уолта Харриса. Это была первая победа Волкова после июньского поражения от Кёртиса Блэйдса. Перед турниром он занимал седьмое место в рейтинге тяжёлого веса.

Добавим, в день боя Александру исполнилось 32 года.