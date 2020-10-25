А. Емельяненко: Хабиб — хороший боец, но назвать величайшим в UFC его нельзя

Российский боец ММА Александр Емельяненко поделился мнением о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове, который после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры.



«Раз Хабиб обещал матери больше не драться, возможно, и правда уйдёт. Нурмагомедов уже выиграл и несколько раз защитил пояс, всем доказав, что он не просто чемпион. Конечно, назвать величайшим бойцом UFC его нельзя. Там ведь были и те, кто держал пояса в нескольких категориях, и те, кто отстаивал титулы в тяжёлом весе. Хабиб Нурмагомедов – просто хороший боец.



Я бы на его месте не торопился, хорошо всё обдумал, поговорил дома с матерью. Хотя бы дотянуть до 30 боёв, ещё раз отстоять титул. Мне кажется, он очень рано заявил об уходе. Может, не уйдёт и ещё подерётся. Это ведь было сказано сгоряча. Соперников у Нурмагомедова в его весе нет. Он ещё молодой. Хабиб ещё много раз может отстоять свой титул. Очень многие бойцы уходили из спорта и возвращались. Даже Фёдор заявлял, что больше не будет выступать, но всё равно потом дрался.



Если всё же Нурмагомедов уйдёт, в Дагестане ему найдут работу. Если не там, то в Америке. Хабиб обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Его дело, чем он займётся. Многие бойцы, которые хорошо дерутся, тренируют ужасно. Не понимают, что делать, как объяснить, орут на пацанов. Приходит новичок, который занимается год, а такой тренер ему кричит чуть ли не матом», — приводит слова Александра Емельяненко Vseprosport.