Российский боец Хабиб Нурмагомедов обратился к своей команде после завершения карьеры.
«Спасибо, братья, за всё, без вас я бы не зашёл так далеко, ваша энергетика и поддержка для меня значит очень многое. Люблю вас очень», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».
Напомним, 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии выступил Хабиб Нурмагомедов, который бился с Джастином Гэтжи. Россиянин победил соперника удушающим приёмом во втором раунде. Это была третья защита титула Хабибом. После победы он объявил об уходе из спорта.
Нурмагомедов на профессиональном уровне в смешанных единоборствах провёл 29 поединков, победив во всех. За годы карьеры он побеждал таких соперников, как Майкл Джонсон, Эдсон Барбоза, Конор Макгрегор и других.
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