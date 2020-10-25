Хабиб ушёл раз и навсегда. Это вам не Конор

24 октября 2020 года войдёт в историю смешанных единоборств. Об этом можно говорить уже сейчас. Дело не в том, что в этот день чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов одержал очередную блестящую победу. Как раз-таки это, с учётом безупречного профессионального рекорда россиянина, выглядело довольно буднично. Историческими стали события, последовавшие сразу после схватки. Орёл объявил, что это был его последний полёт. Нурмагомедов ушёл из спорта. Многие болельщики уже почти на протяжении суток тешат себя надеждами, что Хабиб скоро передумает. Но мы убеждены, что, увы, решение россиянина окончательное.

Нурмагомедов – человек слова

Конечно, многим хейтерам Хабиба наверняка не понравится это утверждение. Но оспаривать его достаточно сложно. Россиянин не раз доказывал, что не отступается от своих слов. Самое яркое тому подтверждение – история противостояния с Конором Макгрегором. Сначала Орёл выполнил обещание победить, попросту деклассировав противника. После триумфа он заявил, что не видит смысла в реванше, хотя и понимал, что повторный поединок принесёт ему десятки миллионов долларов. Невзирая на настойчивость Конора и руководства лиги, Нурмагомедов отметал все потенциальные предложения, давая понять, что здесь вопрос не в деньгах, а в принципе.



Статус человека, сдерживающего обещания, он подтвердил и после скандала, связанного с массовой дракой после боя с тем же Конором. Тогда под угрозой пожизненной дисквалификации из лиги находились члены команды Хабиба. И тот встал на их защиту горой, заявив, что не будет биться в UFC, пока его товарищам не гарантируют возможность выступлений в лучшем промоушене мира. Тогда Нурмагомедов добился своего. В целом этот ряд можно продолжать долго. Факт в том, что Хабиб не отказывается от своих слов и не захочет терять свою репутацию. И уж точно не захочет, чтобы ММА-сообщество проводило параллели с ним и Конором, который завершал карьеру и возвращался уже несколько раз.

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Нурмагомедов зачистил дивизион. Драться просто не с кем

Давайте представим, что Хабиб Нурмагомедов не завершал карьеру. С кем ему драться в таком случае? Лёгкий вес, безусловно, один из самых звёздных в лиге. Но всё же немного застоявшийся. Оживление в него привнёс Джастин Гэтжи, но Орёл скрутил американца в бараний рог.



Из топ-соперников остались Дастин Порье, Конор Макгрегор и Тони Фергюсон. Первых двух Хабиб уже бил, и вряд ли у него есть спортивный интерес проводить изнурительные тренировочные лагеря ради поединков с теми противниками, которых он не просто бил, а побеждал убедительно. Что касается Фергюсона, то в недавнем интервью Хабиб дал понять, что считает Эль Кукуя уже сбитым лётчиком и, очевидно, биться с таким оппонентом тоже не особо интересно.



Жорж Сен-Пьер? Тут вступает в силу слишком много факторов. Вернётся ли канадец в октагон, согласится ли он драться в лёгком весе и сколько на всё это уйдёт времени. Пожалуй, ждать ответов придётся слишком долго, а времени у Нурмагомедова не так уж и много. Кроме того, буквально с каждым месяцем ценность возможной победы над Жоржем падает. Экс-чемпион в двух весовых категориях стареет, так что с точки зрения наследия возможный успех принесёт Орлу всё меньше дивидендов. Многие будут утверждать, что Хабиб просто победил ветерана и придавать этому значения не стоит. Ну а поражение вообще станет катастрофой. Осечка в бою с 39-летним противником, который не выходил в клетку с 2017 года, станет пятном в безупречной карьере россиянина. Так что игра не стоит свеч. А значит потенциальных соперников попросту нет.

Хабиб устал

Звучит банально, но это правда. Нурмагомедов просто устал. Не будет преувеличением сказать, что он тренируется с тех самых пор, как научился ходить. Жить в таком режиме на протяжении почти 30 лет очень сложно. За многие годы Орёл нажил себе множество проблем со здоровьем. Здесь и разрыв крестообразных связок колена, и проблемы с почками, и это только то, о чём говорят открыто. Перед боем с Гэтжи, как выяснилось уже после турнира, он перенёс перелом двух пальцев на ноге. Добавьте к этому постоянные изматывающие весогонки, и станет ясно, что через очень небольшой промежуток времени организм Хабиба может начать давать сбои, и драться на чемпионском уровне уже попросту не получится.

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Хабиб даёт дорогу молодым

Теперь попрошу вас, уважаемые читатели, включить фантазию ещё раз и представить, что Нурмагомедов решил вернуться в спорт, допустим, через год. Весьма вероятно, что к этому времени его друг Ислам Махачев уже будет на ближайших подступах к титульному поединку. Таким образом, возвращение Орла просто спутает все карты Исламу, чья карьера и без того складывается очень непросто. Вряд ли Хабиб согласится совершить такую «подставу». Кроме того, и Хабиб, и его отец не раз говорили, что Махачев станет правопреемником Орла в лёгком дивизионе. Так что есть ощущение, что теперь Нурмагомедов во многом сосредоточится на том, чтобы исполнить этот завет отца.

Возвращение может обернуться провалом

Наконец, последнее. Нужно понимать, что остановка карьеры в 32 года не то же самое, что взять паузу в 23 или 25 лет. Чем старше становится спортсмен, тем труднее держать себя в привычных кондициях, а уж возвращать их после простоя тяжелее вдвойне. Очевидно, что после объявления об уходе из спорта Нурмагомедов не забросит тренировки и не побежит в ближайшие бургерные, чтобы наедаться до отвала. Но всё-таки, понимая, что в обозримом будущем бои не предвидятся, уровень ответственности снижается даже у таких профессионалов, как Нурмагомедов. Да и в целом, зная, что выступать на высшем уровне больше не придётся, нагружаться сверхнормы не будет нужды. Так что волей-неволей со временем кондиции начнут уходить, а прибавка в весе будет даже больше, чем между боями сейчас. Вместе со всем этим постепенно начнут угасать рефлексы и реакция, что в лёгком весе имеет громадное значение. Потому неожиданное возвращение после длительной паузы может обернуться провалом. Зная, насколько Хабиб взвешенно и осторожно подходит к вопросам своей карьеры, есть большие сомнения, что он рискнёт своим огромным наследием, ради перспективы возвращения на 1-2 боя. Да и ради чего возвращаться? Его наследие – неповторимо, денег и славы у него также в достатке. Так что сейчас, по молодости, действительно лучшее время посвятить себя семье и спокойно смотреть за тем, как растут дети. Хабиб это точно заслужил.