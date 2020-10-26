Тренер Гэтжи рассказал, что чувствовал после его поражения от Нурмагомедова

Тревор Уитман, тренер бойца MMA Джастина Гэтжи, рассказал, что не испытывал ничего, кроме уважения к Хабибу Нурмагомедову, после того как россиянин победил американца.

«Когда поединок кончился, я не испытывал ничего, кроме уважения к Хабибу. Это честь — встретиться с кем-то его уровня», — приводит слова Уитмана Sport24.

Тренер добавил, что после первого раунда рассчитывал на победу Гэтжи.

«Всё шло по плану, Джастин попадал хорошие лоукики в первом раунде, они были суперэффективными. Но это высочайший уровень, поэтому каждая ошибка может стоить дорого. После первого раунда я думал, что мы можем выиграть бой», — рассказал он.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.