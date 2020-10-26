Экс-чемпион Bellator Корешков отреагировал на победу Нурмагомедова над Гэтжи

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи в поединке, который состоялся в минувшие выходные.

«Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с победой! Техничное исполнение «треугольника»! Красивый финиш! Как он признался, это его последний бой в карьере! Ещё раз поздравляю!» — написал Корешков в своём «инстаграме».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.