В Bellator расстались с 31 бойцом

В Bellator подтвердили разрыв соглашений с 31 бойцом, в том числе с тремя спортсменами, которые подтвердили окончание карьеры, сообщает Sherdog.

Бойцы, лишившиеся контракта с Bellator:

Джо Уоррен

Рики Бандехас

Дерек Кампос

Франк Мир

Рой Нельсон

Винисиус Зани

Мэнни Васкес

Шон Банч

Майк Кимбел

Эй Джей Агазарм

Адель Альтамими

Адиль Бенджилани

Дэниел Крофорд

Крис Ленчиони

Джеремия Лабиано

Салим Мухидинов

Михаил Ница

Хаим Гозали

Ричард Кили

Ион Паску

Матеуш Пискорц

Давид Риккельс

Джо Шиллинг

Джордж Токкос

Рафаэль Карвалью

Руди Шафрот

Кристина Уильямс

Хатице Озъюрт.

Бойцы, подтвердившие окончание карьеры:

Рафаэль Ловато-мл.

Джон Фитч

Пэт Карран.