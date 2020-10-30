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Bellator 250: победа Мусаси над Лимой и другие результаты

Bellator 250: победа Мусаси над Лимой и другие результаты
Бокс/ММА / Bellator 0

В ночь с 29 на 30 октября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 250. В главном событии вечера Гегард Мусаси победил Дугласа Лиму и завоевал пояс в среднем весе. Предлагаем вашему вниманию все результаты турнира.

Предварительный кард

Полулёгкий вес: Коди Лоу победил Орландо Ортегу сдачей соперника (удушение Д’Арсе), 2:41, раунд 1.
Промежуточный вес, до 68 кг: Адам Борич победил Эрика Санчеса единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27).
Средний вес: Джонни Эблен победил Тейлора Джонсона единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27).
Лёгкий вес: бой Ник Ньюэлл – Закари Зэйн был отменён после взвешивания.
Полусредний вес: Саба Хомаси победил Бобби Волкера нокаутом (удар коленом в прыжке и удары руками), 0:20, раунд 2.
Тяжёлый вес: Джейк Хагер победил Брэндон Кэлтона раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Основной кард

Женщины, промежуточный вес, до 57,3 кг: бой Вета Артеага – Дезире Янис был отменён из-за положительного теста на коронавирус у Артеаги.
Средний вес: Далтон Роста победил Тая Гвердера единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
Полулёгкий вес: Генри Корралес победил Брэндона Гирца раздельным решением судей (30-27, 27-30, 30-27).
Средний вес, титульный бой: Гегард Мусаси (новый чемпион) победил Дугласа Лиму единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

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