Видео: решающий тейкдаун в бою Мусаси — Лима на Bellator 250

В «Твиттере» опубликовали видео решающих моментов поединка с участием Гегарда Мусаси, который в ночь с 29 на 30 октября мск завоевал чемпионский пояс Bellator в среднем весе в противостоянии с Дугласом Лимой. В пятом раунде Лима забрал инициативу, но Мусаси выполнил тейкдаун за полторы минуты до конца боя и удерживал соперника до гонга. В итоге он одержал победу единогласным решением судей

Права на видео принадлежат ViacomCBS Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Bellator Europe.

«Я не хотел тратить слишком много энергии на тейкдауны, поэтому делал ровно столько, сколько было необходимо для победы. Несколько раз ему удалось достать меня своими лоукиками – я делал невозмутимое лицо, — но на самом деле это было очень больно», — сказал Мусаси после боя.