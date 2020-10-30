Шлеменко — о посте Хабиба о Макроне: популярность предполагает ответственность за слова

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал резкие слова чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона.

Напомним, конфликт Франции с исламским миром начался после того, как Макрон высказался за то, чтобы в стране и дальше публиковались и демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был убит школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах. Нурмагомедов после этого в грубой форме высказался о Макроне.

«Конечно, популярность предполагает ответственность за слова. В случае с Хабибом я не помню каких-то его опрометчивых заявлений. Думаю, что и это заявление было продуманным. Хабиб — представитель мусульманской религии. Карикатуры оскорбляют, поэтому такие посты закономерны. Авторы карикатур вряд ли рассчитывали на спасибо.

То есть понять, почему Хабиб сделал такой пост, можно. Насколько я заметил, это общая позиция всех мусульман.

При этом не будем забывать, что Франция — светская страна, у них свой уклад. Там большое внимание уделяется свободе слова.

Я считаю, что осуждения заслуживают и провокационные действия в адрес верующих, и отрезания голов в ответ на это. Если мы будем искать таким убийствам оправдания, то ни к чему хорошему это не приведёт. Уверен, всю эту ситуацию можно было решить цивилизованным способом, не доводя до кровопролития. Я не знаком с законодательством Франции, но наверняка была возможность решить проблему в суде. Но был выбран метод уличного насилия и запугивания, и, как мы видим, каждый шаг приводит только к ухудшению ситуации», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.