Хабиб Нурмагомедов грубо высказался в адрес президента Франции Макрона

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оскорбил президента Франции Эмманюэля Макрона. Напомним, конфликт Франции с исламским миром начался после того, как Макрон высказался за то, чтобы в стране и дальше публиковались и демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был убит школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах.
«Да обезобразит всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман. Да унизит их всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчёте, и вы это увидите.
Мы, мусульмане, любим нашего пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за богобоязненными», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме», прикрепив текст к коллажу с Макроном.
Посмотреть изображение можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
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