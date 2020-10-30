Майки Гарсия высказался о поражении Ломаченко в бою с Лопесом

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия поделился мыслями о недавнем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, в котором Василий Ломаченко уступил решением судей Теофимо Лопесу.

«Говорил, что у Теофимо более высокие шансы на успех, чем ему давали другие. Не знаю, сыграла ли роль травма Ломаченко. Спросите об этом Василия. Если скажу, что нет, мне скажут, что несу чушь. Если скажу да, опять скажут, что говорю ерунду.

Как бы то ни было, Ломаченко не выиграл тот поединок, такое случается. Лично мне хотелось бы увидеть реванш. Если Василий проведёт один-два боя и докажет, что он не тот боец, которого мы видели в схватке с Лопесом, он заслужит реванш.



Не думаю, что факт травмы даёт ему право на реванш. Если бы дела делались так, то все просили бы реванш, потому что сложно представить, чтобы подготовка на 100% прошла без проблем. Всегда что-то случается", — приводит слова Гарсии Boxingnews24.