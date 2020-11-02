Макгрегор — о возвращении в лёгкий вес: у меня есть незавершённое дело

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о планах на будущее.



«Наверняка я вернусь в полусредний вес, но в 2021 году я переходу в лёгкий дивизион. Здесь есть несколько отличных боёв и незавершённые дела. Я ещё раз покажу миру, кто я и что из себя представляю. Верьте этому! Полусредний вес тоже в планах», — напписал Конор Макгрегор в своём «твиттере».



Напомним, Макгрегор объявил, что проведёт поединок с Порье 12 декабря 2020 года. На опубликованном постере не было ни одного упоминания организации UFC.



После этого Дастин Порье сообщил, что согласился провести бой с Макгрегором под эгидой UFC. Макгрегор также ответил согласием на предложение организации.



Первый бой Макгрегор — Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.



Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года и нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел 4 поражения.