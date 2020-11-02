Bellator 251: полный кард турнира с главным боем Манхуф — Андерсон

В ночь с 5 на 6 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 251. В главном событии вечера сразятся Мелвин Манхуф и Кори Андерсон. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.
Основной кард
Мелвин Манхуф — Кори Андерсон
Тирелл Форчун — Саид Соума
Остин Вандерфорд — Крис Кёртис
Дерек Андерсон — Киллис Мота.
Предварительный кард
Найноа Дун — Пианки Циммерман
Джейлон Бейтс — Джозеф Супино
Брайс Логан — Георгий Караханян
Джулиус Англицкас — Алекс Полицци
Дженей Хардинг — Джесси Майли
Терренс Жан-Жак — Густаво Трухильо
Сумико Инаба — Джессика Руис.
Напомним, в главном поединке турнира Bellator 250, который состоялся на минувшей неделе, Гегард Мусаси победил Дугласа Лиму и завоевал пояс в среднем весе.
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