Bellator 251: полный кард турнира с главным боем Манхуф — Андерсон

В ночь с 5 на 6 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 251. В главном событии вечера сразятся Мелвин Манхуф и Кори Андерсон. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Мелвин Манхуф — Кори Андерсон

Тирелл Форчун — Саид Соума

Остин Вандерфорд — Крис Кёртис

Дерек Андерсон — Киллис Мота.

Предварительный кард

Найноа Дун — Пианки Циммерман

Джейлон Бейтс — Джозеф Супино

Брайс Логан — Георгий Караханян

Джулиус Англицкас — Алекс Полицци

Дженей Хардинг — Джесси Майли

Терренс Жан-Жак — Густаво Трухильо

Сумико Инаба — Джессика Руис.

Напомним, в главном поединке турнира Bellator 250, который состоялся на минувшей неделе, Гегард Мусаси победил Дугласа Лиму и завоевал пояс в среднем весе.