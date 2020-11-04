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Цзю: звание Героя России Хабибу? За что?

Цзю: звание Героя России Хабибу? За что?
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю отреагировал на предложение Гаджимурада Омарова присвоить чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. Ранее стало известно, что с подобной инициативой депутат обратился к президенту России Владимиру Путину.

«Герой России? За что? Заслуженный мастер спорта — это понятно, даже не обсуждается. А звание Героя России… Я не понимаю. Как бы я ни уважал Хабиба и всё то, что он делает. Это несопоставимые вещи», — приводит слова Кости Цзю Sport24.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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