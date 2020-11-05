Яна Куницкая — о тестировании на COVID-19: ненавижу тестироваться

Российский боец UFC Яна Куницкая опубликовала пост в своём «инстаграме», в котором показала, как проходит ПЦР-тестирование на коронавирус вместе с бразильцем Тиаго Сантосом. Если Сантос реагирует на забор материала из глотки спокойно, то Куницкая кашляет и показывает, что процесс доставляет ей дискомфорт.
«Ненавижу тестироваться. Тиаго, как обычно, справился прекрасно», — написала Куницкая.
В сентябре Куницкая сообщила, что заразилась коронавирусом, но уже в конце месяца заявила, что излечилась от заболевания. 31 октября Яна рассказала, что подписала новый контракт с промоушеном UFC.
8 августа россиянка победила латвийку Юлию Столяренко. Бой продлился все три раунда и завершился победой Куницкой единогласным решением судей. Таким образом, Куницкая одержала 13-ю победу в смешанных единоборствах. Также на её счету 5 поражений.
- 5 ноября 2020
-
09:02
-
08:51
-
08:22
-
08:03
-
00:33
-
00:01
- 4 ноября 2020
-
23:06
-
21:50
-
20:16
-
19:00
-
17:35
-
17:30
-
16:10
-
15:47
-
15:04
-
14:29
-
14:00
-
13:26
-
13:07
-
12:06
-
11:29
-
10:54
-
10:37
-
10:00
-
09:39
-
09:32
-
09:00
-
08:30
-
06:54
-
00:21
-
00:10
- 3 ноября 2020
-
23:34
-
22:28
-
21:26
-
20:27