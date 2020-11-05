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Яна Куницкая — о тестировании на COVID-19: ненавижу тестироваться

Яна Куницкая — о тестировании на COVID-19: ненавижу тестироваться
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Яна Куницкая опубликовала пост в своём «инстаграме», в котором показала, как проходит ПЦР-тестирование на коронавирус вместе с бразильцем Тиаго Сантосом. Если Сантос реагирует на забор материала из глотки спокойно, то Куницкая кашляет и показывает, что процесс доставляет ей дискомфорт.

«Ненавижу тестироваться. Тиаго, как обычно, справился прекрасно», — написала Куницкая.

В сентябре Куницкая сообщила, что заразилась коронавирусом, но уже в конце месяца заявила, что излечилась от заболевания. 31 октября Яна рассказала, что подписала новый контракт с промоушеном UFC.

8 августа россиянка победила латвийку Юлию Столяренко. Бой продлился все три раунда и завершился победой Куницкой единогласным решением судей. Таким образом, Куницкая одержала 13-ю победу в смешанных единоборствах. Также на её счету 5 поражений.

Боец UFC Яна Куницкая подписала новый контракт с промоушеном
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