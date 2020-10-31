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Боец UFC Яна Куницкая подписала новый контракт с промоушеном

Боец UFC Яна Куницкая подписала новый контракт с промоушеном
Бокс/ММА / UFC 0

30-летняя российская спортсменка смешанных единоборств Яна Куницкая, выступающая в легчайшем весе организации UFC, в своём «инстаграме» сообщила о заключении нового контракта с престижным промоушеном – UFC.

«Спасибо UFC, агентству и менеджеру Али Абдель-Азизу за новый контракт и новые возможности.
Угадайте имя следующей соперницы?» — гласит подпись Куницкой к опубликованной фотографии, на которой она подписывает контракт.

Публикация доступна в «инстаграме» Яны Куницкой.

Напомним, 8 августа россиянка победила латвийку Юлию Столяренко. Бой продлился все три раунда и завершился победой Куницкой единогласным решением судей. Таким образом, Куницкая одержала 13-ю победу в смешанных единоборствах. Также на её счету 5 поражений.

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