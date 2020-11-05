Исмаилов объяснил, почему оскорбил Собчак, которая поддержала президента Франции Макрона

Российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал, почему грубо выразился в адрес Ксении Собчак, которая поддержала президента Франции Эмманюэля Макрона.

Напомним, конфликт Франции с исламским миром начался после того, как Макрон высказался за то, чтобы в стране и дальше публиковались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был убит школьный учитель, который рассказывал ученикам об этих карикатурах. Собчак после этого выразила поддержку Макрону, а Исмаилов назвал её «грязным тупым животным».

«Я был слишком сконцентрирован на Ксении Собчак. Она меня разозлила. Об убийстве я хотел поговорить потом. Я хотел сделать видео с реакцией на слова Собчак, они меня задели. Вот ей как раз и нужно было сказать так: «Убийство — лишнее. Но и задевать чувства людей тоже нельзя». А она заявила, что он её герой, потому что решил продолжать делать карикатуры. Весь акцент делается на карикатурах, они про убийство уже забыли.

Если бы я знал, что президент Франции меня услышит, я бы его оскорбил, а не Ксению. Она просто единственная, кто его здесь поддержала. Мне хотелось показать ей свободу слова, которой ей так не хватает, по всей видимости. Потом я подумал: стой, ты же сам опускаешься до её уровня. Думаю: ладно, главное я её оскорбил. Она ведь этого хотела. Более грубых слов, чем «грязное тупое животное», у меня нет. Другие я не использую», — цитирует Исмаилова Sport24.