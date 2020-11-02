Валуев отреагировал на грубые слова Нурмагомедова о Макроне

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал резкие слова чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона.

Напомним, конфликт Франции с исламским миром начался после того, как Макрон высказался за то, чтобы в стране и дальше публиковались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был убит школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах. Нурмагомедов после этого в грубой форме высказался о Макроне.

«А президент Франции, по-вашему, как высказывается, не радикально? Какой смысл обсуждать высказывание Хабиба, никак не беря в рассмотрение то, что говорит Макрон?

Вы первопричину обсуждайте, а всё остальное — следствие», — цитирует Валуева «Спорт-экспресс».