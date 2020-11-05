Хрюнов – о реванше Поветкина и Уайта: они не с тем Шерлоком Холмсом связались

Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал предстоящий реванш Александра Поветкина и Диллиана Уайта, который был перенесён с 21 ноября на более позднюю дату из-за заражение коронавирусом российского боксёра.
«О подготовке ничего не могу сказать. Это работа тренеров и самого Александра, но я удивлён позицией британской боксёрской федерации, которая так быстро допустила Уайта к реваншу после столь тяжёлого нокаута в первом поединке.
Обычно после таких поражений федерация должна заботиться о здоровье своих спортсменов и не допускать их к бою минимум полгода, попутно проводя тщательное медицинское исследование. Но сейчас коронавирус предоставит необходимую паузу британцу.
Уайт заявил, что у него тоже есть удар и что он может нокаутировать Поветкина? Я не знаю, что у него есть. Но считаю, что есть цейтнот у его промоутера срочно занять позицию претендента на чемпионский бой. Но есть, опять же, ошибка профессора Мориарти — они не с тем Шерлоком Холмсом связались. Я имею в виду Александра Поветкина. Это большая ошибка для их бизнеса — ожидать, что у них получится лёгкий бой с Александром. Я считаю, что реванш будет похож на первый бой. Скорее всего, даже закончится быстрее в пользу Александра», — цитирует Хрюнова сайт телекомпании «Новый Век».
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